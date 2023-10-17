شكرا لبحثكم عن خبر اوقاف لحج يدعو الائمة والخطباء بالتذكير بقضية المسلمين وقبلتهم الاولى الوقوف على حق الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

•لحج/وحيد الشاطري:

•وجه الاستاذ محسن فضل علوان الشعبي مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة لحج مدراء مكاتب الاوقاف والارشاد بالمديريات وائمة خطباء المساجد بمحافظة لحج بدعم القضية الفلسطينية والدعاء للشعب الفلسطيني الشقيق.

بناء على مذكرة وزارة الاوقاف بشان دعم القضية الفلسطينية ومصداقا لقوله تعالى(ان هذه امتكم امه واحدة وانا ربكم فاعبدون) ولقوله الرسول صلى الله وعليه وسلم (مثل المومنين في توداهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)

ودعا الاستاذ محسن الشعبي مدير عام الاوقاف الارشاد لحج، ان منطلق الواجب الشرعي والاخوة الايمانية، ندعو جميع الائمة والخطباء والدعاه بالتذكير بقضية المسلمين وقبلتهم الاولى والتاكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس والارض والحث على الدعاء في الصلوات وخارجها لاخواننا الفلسطنيين، ومناصرتهم بكل الوسائل المشروعة وهم يدافعون عن مسرى رسول الله صلى وعليه وسلم، ويصدون عدوان الاحتلال الصهيوني الهمجي الغاشم.

(وان استنصروكم في الدين فعليكم انصر).. اللهم انصراخواننا في فلسطين وثبت اقدامهم