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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. 500 شهيدا على الأقل في قصف للاحتلال على مستشفى المعمداني بغزة
قصفت طائرات الاحتلال الصهيوني مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة. ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 شخص، وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة على المستشفى، في أثناء وجود الآلاف من الفلسطينيين النازحين إليه. بعد أن دمرت منازلهم تحت القصف المتواصل منذ 11 يوم.
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#مشاهد.." توثق لحظة قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى الأهلي العربي في غزة والذي اسفر عن است/شهاد أكثر من 500 وإصابة أكثر من 600 أخرين , نُشير بأن هذه المستشفى استقبلت ألاف النازحين من بيوتهم بعد قرار الاحتلال بإخلاء منازلهم . "#لن_تتكرر_النكبة pic.twitter.com/Vyobb3p3qj— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2023
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل لحظة استهداف المستشفى بضربة جوية، قبل نشوب حريق مهول عقب القصف.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل، في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط القطاع.
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