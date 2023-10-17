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عدن - ياسمين التهامي - ممنوع نهائياً.. احترس من تناول هذا المشروب فور استيقاظك من النوم

يعد مشروب القهوة هو المشروب المفضل لدى الكثير من الناس، خاصة عند الاستيقاظ من النوم حيث يشعر الكثير أن مزاجهم يصبح أكثر تحسنًا مع تناول فنجان القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة، لذا نوضح في هذا المقال سبب هذا الشعور لدى الكثير من الناس، ولكن هل يفيد هذا المشروب صحتك أم يضرها؟ وهذا ما نحاول توضيحه في هذا المقال.

أضرار شرب القهوة على الريق

لا شك أن مشروب القهوة له مذاق لذيذ يحبه الكثيرون، هذا إلى جانب قدرة القهوة على تعديل المزاج في كل صباح، ولكن لتكن حذرًا عند تناول القهوة فور استيقاظك من النوم حيث يمكن أن تسبب لك بعض المشاكل الصحية، وهذا للأسباب التالية:

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بعض النصائح الخاصة بتناول القهوة في الصباح

ينصح الخبراء بعدة نصائح للاستفادة من مشروب القهوة وتفادي أعراضه الجانبية مثل:

فوائد القهوة

أكد البحث على احتواء القهوة على العديد من الفوائد لجسم الانسان، وهذا إذا تم تناولها بالطريقة الصحيحة، حيث تساعد القهوة على تحفيز الذاكرة وزيادة نشاط الدماغ، وكذلك تساعد على تقليل الشعور بالاكتئاب، وغيرها من الفوائد الكثيرة لهذا المشروب اللذيذ.