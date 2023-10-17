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عدن - ياسمين التهامي - لغز حير العقول !! .. ماهو جمع كلمة ”انسان” في اللغة العربية ؟؟ .. هتتصدم لما تعرف

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة في العادة على بعض الأسئلة التي نصت في الامحانات على مدار السنين السابقة، لقياس صعوبتها ووالتعرف على طريقة الإجابة عليها، وشمل امتحان اللغة العربية لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة للسنة السابقة جمع إنسان وهي التي نصت لتصبح مصدر توتر وقلق للعديد من الطلاب وخاصة الطلاب المتألقين.

تعرف على الإجابة الصحيحة

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وفقًا على ما جاء من مجموعة هائلة من مدرسين اللغة العربية، ومن أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة بني سويف الدكتور جودة مبروك والذي وضح الإجابة السليمة على ذلك السؤال وهو جمع كلمة إنسان (أناس، أناسي) كما تحدث الدكتور جودة مبروك أن أصل جمع تلك الكلمة هو “أناسين” والتي هي على وزن فعاليل، ولكم ذلك الجمع لا يتم استخدامه في اللغة العربية الفصحى، ويستعمل بديل عنه جمع أناس، أناسي.ما هي أهمية السؤال؟

يعتبر ذلك السؤال من الأسئلة الأكثر أهمية والتي ينصح بها طلاب الثانوية العامة دراستها بصورة جيدة، وذلك بسبب إنه قد يقدم في الامتحانات القادمة.صفات امتحان اللغة العربية

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني بالإشارة إلى مجموعة من الصفات التي يقوم عليها امتحان اللغة العربية الصف الثالث الثانوي بشكل سنوي، والتي نصت على الآتي:أسئلة مقالية بنسبة 15 في المائة.

أسئلة الاختيار من متعدد وهو بنسبة 85 في المائة.

نظام الامتحان وهو عبارة عن أوبن بوك ورقي (يأخذ الطالب كتاب يحتوي على بيانات عن المادة، ويسترد الكتاب من الطالب بعد الانتهاء من الامتحان).

نصائح مقدمة للطلاب

على الطالب يدرس كل الدروس بصورة جيدة، مع الانتباه على الأسئلة التي وردت في الأعوام السابقة.

حل أسئلة الامتحانات السابقة بصفة مستمرة.

التعرف على صفات امتحان اللغة العربية.

التجهيز للامتحانات التجريبية المقدمة من وزارة التربية والتعليم الفني.

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