شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة وتلميعها وارجاعها كالجديدة تماما بدون ما تدعكي أو تعملي مجهود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تتعرض طاسات القلي إلى الكثير من الحروق وظهور بقع الاسوداد من الداخل والخارج وذلك بسبب سخونة الزيت مع الحرارة واحتراق الطعام في بعض الأحيان وهذا ما يجعل الطاسة أكثر عرضة لظهور تلك الحروق صعبة الإزالة وفي حالات كثيرة قد يكون من المستحيل التخلص من تلك الحروق، ولكن استعمال بعض خلطات التنظيف يعمل على إزالة تامة لكل الحروق شديدة الالتصاق بالطاسة ومن خلال التقرير نتعرف على كيفية تنظيف الطاسات بسرعة وجليها من أثر الدهون.تنظيف طاسة القلي المحروقة

تستطيعين إزالة حروق الطاسات بشكل كامل إذا قمت باستعمال بعض المكونات الموجودة في المنزل والتي من خلالها من السهل عمل خلطة تنظيف تدمر الدهون وآثار الحروق على الطاسة وأهم الخلطات التي تنظف الطاسات التي تعرضت للحروق نتعرف عليها من خلال ما يلي:خلطة صودا الخبز والخل

من الخلطات الممتازة التي تعمل كمذيب طبيعي يمكن أن ينظف أي طاسة أو إناء تعرض للاحتراق وأهم المكونات التي يمكن أن تستخدم من أجل سرعة التنظيف وفعاليته ما يلي:

3 ملعقة من كربونات الصويوم.

2 ملعقة من ملح الليمون.

ربع كوب من الخل الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من جل التنظيف.

ماء ساخن للتنظيف.

الطاسة المحروقة.

إسفنجة للتنظيف.طريقة وخطوات التنظيف

يمكنك الانتهاء من مشكلة التصاق الحروق على سطح الطاسة من خلال الاستعانة بالمكونات التي سبق وأن تعرفنا عليها واتباع خطوات التنظيف بها من خلال ما يأتي:

قومي بتجهيز المكونات ووضعها في الطاسة المطلوب تنظيفها.

الخطوة التالية تكون بغلي محتويات الطاسة بداخها ربع ساعة أو 20 دقيقة.

بعد ذلك يمكنك رفع الطاسة من فوق النار ومن ثم اتركي الخليط حتى يبرد في داخلها، ثم ابدئي في تنظيف الطاسة بشكل جيد للتخلص من آثار البقع والحروق عليها.

كما يجب الاستمرا.