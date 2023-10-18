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عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل.. احذر تناول زيت الزيتون في هذه الحالة.. يسبب السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية

زيت الزيتون له آثار إيجابية وسلبية ومن آثاره الجانبية عند تناوله على المعدة فارغة أو الإفراط في تناول زيت الزيتون يسبب بعض الضرر.

في الحالات التي تتأثر فيها بعض الأمراض بشكل سلبي، بالرغم من أن تناول زيت الزيتون على معدة فارغة له فوائد عديدة إلا أنه قد يكون له أيضًا بعض الأضرار، فيما يلي أهم المعلومات عن تأثير زيت الزيتون على الصيام.

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أضرار زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يمكن أن تمد الجسم بـ 120 سعرة حرارية و 14٪ دهون مشبعة لذلك، فإن تناول الكثير من زيت الزيتون على معدة فارغة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والسمنة وأمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الثدي والقولون.

زيت الزيتون والأمراض المرتبطة بالدهون المتحولة

من ناحية أخرى يمكن أن يؤثر الاستهلاك المفرط لزيت الزيتون سلبًا على مستوى الكوليسترول، أي أنه يزيد من مستوى الكوليسترول الضار ويحد من المستوى الجيد للكوليسترول، حيث أن هذه العوامل المجتمعة تعمل على الزيادة من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى البعيد.

زيت الزيتون ومرض السكري

على الرغم من الفوائد المتعارف عليها لزيت الزيتون في زيادة حساسية الخلايا للأنسولين والذي ينتج منه تقليل تطور مرض السكري، إلا أنه في بعض الأوقات ومع الاستهلاك المفرط فقد يصبح أحد أضرار زيت الزيتون على معدة فارغة، وذلك بسبب زيادة خطر الإصابة بنقص السكر في الدم الشديد.