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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل ماسك طبيعي لشد تجاعيد حول العين والجبهة” بديل البوتوكس” من صنع يديكي

تُعد التجاعيد حول العين والجبهة من أكثر التجاعيد شيوعًا، وتظهر نتيجة التقدم في العمر، وكثرة التعبيرات، وعوامل أخرى مثل التعرض لأشعة الشمس، ورغم أن هناك العديد من الطرق للتخلص من التجاعيد، مثل حقن البوتوكس والفيلر، إلا أن هذه الطرق قد تكون مكلفة أو قد تسبب بعض الآثار الجانبية.

طريقة عمل ماسك طبيعي لشد تجاعيد حول العين والجبهة

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لشد تجاعيد حول العين والجبهة، ومن هذه الوصفات ما يلي:

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ماسك الألوفيرا

يُعد الألوفيرا من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالبشرة، حيث أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد.

المكونات:

* ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا. * ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير:

1. امزجي جل الألوفيرا والعسل جيدًا. 2. ضعي الماسك على منطقة العين والجبهة. 3. اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة. 4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك بياض البيض

يُعد بياض البيض من المكونات الطبيعية التي تساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد، وذلك لاحتوائه على البروتينات التي تساهم في تكوين الكولاجين.

المكونات:

طريقة التحضير:

1. اخفقي بياض البيض جيدًا. 2. أضيفي عصير الليمون إلى بياض البيض. 3. ضعي الماسك على منطقة العين والجبهة. 4. اتركي الماسك لمدة لا تقل عن نصف ساع، ثم يُغسل.

ماسك البطاطس

تحتوي البطاطس على خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من الجذور الحرة، كما أنها تساعد على شد البشرة وتقليل التجاعيد.

المكونات:

طريقة التحضير:

1. ابشري شريحة البطاطس. 2. أضيفي العسل إلى البطاطس المبشورة. 3. ضعي الماسك على بشرتك وخاصة منطقة حول العين وجبهة الرأس. 4. اتركي الماسك حتى مرور 20 دقيقة ثم يغسل.

نصائح للحفاظ على بشرة خالية من التجاعيد

تعد الوصفات الطبيعية من الطرق الآمنة والفعالة للتخلص من التجاعيد حول العين والجبهة، كما أنها لا تسبب أي آثار جانبية، ويمكنكِ استخدام هذه الوصفات مرة واحدة أو مرتين أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.