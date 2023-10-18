إب.. مليشيا الحوثي تفتتح مدرسة "طائفية" جديدة في الجامع الكبير بالمدينة القديمة

المنامة - ياسر ابراهيم - افتتحت مليشيا الحوثي الإرهابية مدرسية طائفية داخلية في الجامع الكبير بمدينة إب القديمة.

وقالت مصادر محلية، إن وزارة الإرشاد في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها)، افتتحت مدرسة دينية جديدة في الجامع الكبير بالمدينة القديمة، لتلقين الأطفال الأفكار الطائفية.

وأضافت المصادر أن المليشيا سمت المدرسة باسم مدرسة "الشافعي" وهي محاولة لتضليل أولياء أمور الطلاب عن طبيعة المدرسة الداخلية.

ووفقا للمصادر فإن المدرسة تهتم بتعليم العلوم الشرعية وفق المعتقدات الشيعية على غرار المدرسة الداخلية في جامع الملكة أروى بجبلة ومدارس أخرى في صنعاء وصعدة وذمار وحجة.

وعمدت مليشيا الحوثي خلال الأشهر الأخيرة على تكثيف برامجها الطائفية في مدينة إب القديمة في محاولة للتغلغل داخلها وتفخيخ أدمغة أطفالها وشبابها بهدف إخماد جذوة المقاومة المجتمعية لدى أبنائها الذين انتفضوا في أكثر من مناسبة ضد المليشيا.