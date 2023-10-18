اليمن يدين قصف الاحتلال الاسرائيلي لمستشفى في غزة ويعتبرها جريمة حرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها بأشد العبارات، جرائم الحرب والابادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن قصف إسرائيل المتعمّد للمستشفى الأهلي المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الابرياء، جريمة ضد الانسانية يجب أن يعاقب مرتكبيها.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الاخلاقية والضغط على دولة الاحتلال للوقف الفوري لاطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

وكان الاحتلال الاسرائيلي قد ارتكب مجزرة جديدة حين قصف مستشفى في غزة، وأسفر عن سقوط نحو 500 شهيد في جريمة حرب وسط صمت دولي مريب.

