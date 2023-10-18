بعد مجزرة المستشفى بغزة.. - الأحزاب اليمنية تطالب بتحرك دولي لوقف مجازر الاحتلال وإحالة قياداته للجنايات الدولية

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في اليمن، الثلاثاء، الأمم المتحدة وكل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان التحرك الجاد والفوري العاجل لوقف مجازر الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتجريم قادة الكيان الصهيوني وإحالتهم إلى الجنايات الدولية.

وقال بيان صادر عن التحالف الوطني للأحزاب اليمنية، بأنه يتابع "بحسرة وأسفٍ بالغيْنِ، استمرار الاحتلال الصهيوني الغاشم في جرائم إرهاب الدولة والتطهير العرقي والإبادة الجماعية المروعة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، أمام مرأى ومسمع العالم، آخرها الهجوم الوحشي بغارات جوية مساء الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري على مستشفى المعمداني الأهلي، ما أوقع مئات القتلى والجرحى، في مشاهد يصعب على النفس البشرية رؤيتها فضلاً عن ارتكابها بدمٍ بارد أو التبرير لها والصمت عنها".

وأدان التحالف الوطني بشدة التواطؤ الدولي إزاء جرائم الاحتلال الوحشية مستنكرا الانحياز الكلي للغرب والمجتمع الدولي لصالح الكيان الصهيوني.

وأهاب التحالف استنهاض الضمير العالمي لدى شعوب العالم لـ "كسر جدار الصمت والانتفاضة في وجه هذه الجرائم ضد الإنسانية وإنقاذ أهالي غزة الذين يواجهون منذ عقود ما تنوء بحمله الجبال من قمع وبطش وحصار وتنكيل على يد هذا الاحتلال الغاشم، وصولاً إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في محاولة لكسر شموخ الشعب الفلسطيني وإخضاع مئات الآلاف إلى التهجير القسري وإجبارهم على مغادرة منازلهم وأرضهم".

وأكد البيان، أن مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم فشلت "وهو ما يستوجب على كل الدول العربية إعلان مقاطعتها مع هذا الكيان وإلغاء كافة الاتفاقيات معه".

ودعا البيان، الأمة العربية وكل أحرار العالم اتخاذ موقف جادٍ وفوريٍ وصارم يعيد الاعتبار لمعاني الإنسانية والقيم المشتركة والإعلان عن "براءته من أعمال هذا الكيان المنافية لكل المبادئ والقوانين والمواثيق الدولية، عبر مظاهرات سلمية عارمة واحتجاجات متواصلة ومقاطعة لكل المنتجات والشركات الصهيونية وغيرها من الشركات والمنتجات الداعمة للكيان المحتل وكل ما يمت لهذا الاحتلال وداعميه بصلة".

وأوضح أن تحالف الأحزاب والقوى السياسية اليمنية يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا البيان، جامعة الدول العربية إلى عقد قمة طارئة للارتقاء بمواقف الحكومات العربية إلى مستوى مواقف الشعب العربي واتخاذ قرارات مصيرية تحفظ للأمة العربية ماء وجهها وتستعيد كرامتها وتنتصر لأطفال ونساء ورجال غزة والشعب الفلسطيني عامة الذين يُذبحون من الوريد إلى الوريد وتملأ استغاثاتُهم الأرجاء.

ويوم أمس، قصفت قوات الكيان الصهيوني، مستشفى الأهلي المعمداني ما أدى لمقتل أكثر من 500 شخص وسط ترشيحات بزيادة أعداد الضحايا في صفوف المدنيين ضمن واحدة من أكثر الجرائم الدموية وحشية بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الجاري.