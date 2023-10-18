اليمن.. مظاهرات في عدة محافظات تنديدًا بجريمة القصف الإسرائيلي لمستشفى بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - احتشد الآلاف اليمنيين في عدد من المحافظات غضبًا بعد مجزرة شنها العدو الصهيوني ضد مستشفى المعمداني في قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 500 شهيد مدني فلسطيني جلهم من النساء والأطفال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لآلاف اليمنيين في تعز المحررة ومأرب كما خرجت مظاهرتان حاشدتان في كل من إب وصنعاء.

وقالت مصادر محلية خاصة في محافظة إب لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الحوثي احتجزت العشرات في الملعب الرياضي بالمدينة كانوا يتظاهرون نصرة لغزة قبل قليل.

واحتشد المئات في عدد من شوارع مدينة إب التي تقع تحت سيطرة الحوثي، وشلت المليشيا الحركة فيها صباح الثلاثاء تزامنا مع زيارة المشاط رئيس مجلسها السياسي الحوثي.

وهتف المحتجون في مظاهرة إب "يا للعار يا للعار غزة غزة تحت النار" بعد جريمة صهيونية بشعة بقصف مستشفى المعمداني شمالي غزة أسفر عن استشهاد قرابة 500 فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وجميعهم من المدنيين.

وبحسب مصدرين في إب فإن مليشيا الحوثي أطلقت النار على التظاهرات وتريد حشرها في الملعب الرياضي بالمدينة.

وتوعد المشاط صباح الثلاثاء بقطع يد أي شخص لا يتوافق مع جماعته.

وتشهد إب حراكا اجتماعيا واسعا مناهضا لمليشيا الحوثي التي تمثل الصورة الجلية للاحتلال الإيراني في اليمن الذي لا يختلف عن الاحتلال الصهيوني لفلسطين.

وتحقق "يمن شباب نت" من أحد المقاطع المتداولة في محافظة إب نشره إبراهيم عسقين عن انتشار مكثف للأطقم الحوثية وإطلاق الرصاص في محاولة حوثية للسيطرة على التظاهرة وتوجيهها نحو الملعب الرياضي في المدينة بالقوة.