بعد قصف مستشفى غزة.. الأردن يعلن عدم عقد القمة الرباعية مع بايدن والسيسي وعباس

قرر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع العاهل الأردني عبد الله الثاني بالرؤساء الأميركي جو بايدن، والفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، في عمان، والمقررة، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.



ونقلت قناة المملكة عن الصفدي أن "زيارة الرئيس (الأميركي) بايدن إلى عمّان اليوم الأربعاء، والقمة الرباعية التي كانت ستعقد في عمان، لن تعقد الآن"، مشيرا إلى أنه "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد هذه القمة، لأنه إذا عُقدت هذه القمة فإننا نريد أن تنتج مخرجا واحدا ليس من ثانٍ له، وهو وقف الحرب، واحترام إنسانية الفلسطينيين، وإيصال ما يستحقون من مساعدات".



وتابع الصفدي أنه "بما أن ذلك لن يكون متاحا اليوم قررنا عدم عقد هذه القمة، على أن تعقد في الوقت الذي يكون قرارها وقف الحرب، ووقف هذه المجازر، ووقف سفك الدم".



وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ قد قال، لـ"العربي الجديد"، مساء الثلاثاء، إن القيادة الفلسطينية تجري مشاورات مع مصر والأردن لاتخاذ موقف بشأن الانسحاب من القمة المخطط عقدها غدا في العاصمة الأردنية بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني بقطاع غزة.



وأكد الشيخ: "نجري مشاورات في هذه الساعة مع الأشقاء في الأردن ومصر لاتخاذ موقف مشترك وموحد تجاه هذه الجريمة البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وما زالت". ورداً على سؤال بخصوص إن كان قرار الانسحاب مطروحاً فعلياً على الطاولة، قال: "بعد انتهاء هذه المشاورات سوف نعلن عن موقفنا من لقاء يوم غد الأربعاء، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، وسوف نعلن عن موقفنا بعد قليل".



وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، بعد استهدافها دون سابق إنذار المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة.



وفي وقت لاحق، كتب الشيخ في منشور على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) أن الرئيس الفلسطيني قرر "العودة إلى أرض الوطن هذه الليلة ويدعو لاجتماع طارئ للقيادة الليلة".



وأكدت مصادر فلسطينية رسمية لـ"العربي الجديد" أن محمود عباس والقيادة الفلسطينية في طريقهما إلى رام الله على متن مروحيات أردنية، وذلك بعدما تدخل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لدى سلطات الاحتلال من أجل التنسيق لمرور مروحيات أردنية تقلّ الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.



وكان ينتظر أن يعقد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والوفد المرافق له، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان، في إطار التحضير للقمة الرباعية التي سيشارك بها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.



وغادر عباس رام الله ظهر الثلاثاء في مروحية أردنية مع حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي المالكي.



(العربي الجديد)