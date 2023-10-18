شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة عمل مربي التين في المنزل بكل سهولة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة عمل مربي التين، تحتاج الأمهات إلى إعداد وصفة تصلح أن تقوم بتحضيرها للأولاد أثناء بدء الدراسة، حيث أن المربى بالتحديد المعدة باستخدام التين تعتبر من أبرز الأنواع التي تهتم الأمهات، أن تقوم بإعدادها للأبناء حيث القيمة الغذائية، بالإضافة أنها مصنوعة في المنزل ولا تشتمل على عناصر حافظة وغيرها مما قد يفسد قيمتها الغذائية: : المكونات أحضري حوالي 400 جرام من السكر الأبيض.

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نصف ليمونة. وكذلك مقدار قليل من الملح. وأيضا ملعقة من الزيت. ولا تنسي أن تضعي بطل هذه الوصفة وهو التين. الطريقة عليكِ أن تقومي بغسل التين قبل البدء في استخدامه من ثم قطعي الواحدة منها إلى أربعة أجزاء، وقومي بوضعها في وعاء يستوعب الكمية التي ستقومين بتحضيرها، ضعي السكر وقومي بتغطية الوعاء باستخدام النايلون، اتركيها في الثلاجة حوالي ليلة كاملة. من ثم قومي بإخراج التين ووضعه في إناء آخر ثم أشعلي النار وضعيه عليها حتى يبدأ في الغليان، هنا ستظهر أمامك رغاوي لونها أبيض، ابدئي في إزالتها بشكل دائم حتى تنتهي تماما ولا تبدأ في الظهور مرة ثانية، بعد هذه الخطوة عليكِ بإضافة الليمون وكذلك مقدار الملح، وخذي في التقليب من حين إلى آخر ولا تنسي هذه الخطوة . حيث أن المسافة بين المرة الأولى والثانية يجب أن تكون قريبة، عندما تجدين الماء الموجود قد أختفى تماما هنا تكون الوصفة قد اكتملت وأصبح لديكِ القوام المناسب الخاص بالمربع، ابدئي في إضافة ملعقة الزيت، وقلبها وانقلي الوعاء من على النار حتى يبرد تماما، أحضري البرطمانات بعد تجفيفها بشكل جيد، قومي بملئها وضعيها بالثلاجة حتى تكون جاهزة للبدء في عمل السندوتشات في كل صباح. ملحوظة هامة للحصول على قوام ناعم ليس به أي تكتلات يمكن استخدام الهاند بلندر، في تفتيت جميع الأجزاء المتكتلة في هذه الوصفة، لكن عند استخدام هذه الطريقة يجب أن تقومي برفع المربي مرة ثانية للنار حتى تصل للغليان، حيث ستحصلين على قوام أشبه بالكريمي لتكون سهلة الفرد، عندما تودين أن تتناولينها في سندوتشات كما ستكون عملية امتصاص الخليط عبر الخبز صعبة، وهنا ستحصلين على المذاق الكامل وستكون حشوة المربى ألذ عند استخدام الفينو تحديدا. طريقة عمل مربي التين في المنزل بكل سهولة !! ق

طريقة عمل مربي التين، تحتاج الأمهات إلى إعداد وصفة تصلح أن تقوم بتحضيرها للأولاد أثناء بدء الدراسة، حيث أن المربى بالتحديد المعدة باستخدام التين تعتبر من أبرز الأنواع التي تهتم الأمهات، أن تقوم بإعدادها للأبناء حيث القيمة الغذائية، بالإضافة أنها مصنوعة في المنزل ولا تشتمل على عناصر حافظة وغيرها مما قد يفسد قيمتها الغذائية: : المكونات

أحضري حوالي 400 جرام من السكر الأبيض.

بالإضافة إلى نصف ليمونة.

وكذلك مقدار قليل من الملح.

وأيضا ملعقة من الزيت.

ولا تنسي أن تضعي بطل هذه الوصفة وهو التين.

الطريقة

عليكِ أن تقومي بغسل التين قبل البدء في استخدامه من ثم قطعي الواحدة منها إلى أربعة أجزاء، وقومي بوضعها في وعاء يستوعب الكمية التي ستقومين بتحضيرها، ضعي السكر وقومي بتغطية الوعاء باستخدام النايلون، اتركيها في الثلاجة حوالي ليلة كاملة.

من ثم قومي بإخراج التين ووضعه في إناء آخر ثم أشعلي النار وضعيه عليها حتى يبدأ في الغليان، هنا ستظهر أمامك رغاوي لونها أبيض، ابدئي في إزالتها بشكل دائم حتى تنتهي تماما ولا تبدأ في الظهور مرة ثانية، بعد هذه الخطوة عليكِ بإضافة الليمون وكذلك مقدار الملح، وخذي في التقليب من حين إلى آخر ولا تنسي هذه الخطوة.

حيث أن المسافة بين المرة الأولى والثانية يجب أن تكون قريبة، عندما تجدين الماء الموجود قد أختفى تماما هنا تكون الوصفة قد اكتملت وأصبح لديكِ القوام المناسب الخاص بالمربع، ابدئي في إضافة ملعقة الزيت، وقلبها وانقلي الوعاء من على النار حتى يبرد تماما، أحضري البرطمانات بعد تجفيفها بشكل جيد، قومي بملئها وضعيها بالثلاجة حتى تكون جاهزة للبدء في عمل السندوتشات في كل صباح.

ملحوظة هامة

للحصول على قوام ناعم ليس به أي تكتلات يمكن استخدام الهاند بلندر، في تفتيت جميع الأجزاء المتكتلة في هذه الوصفة، لكن عند استخدام هذه الطريقة يجب أن تقومي برفع المربي مرة ثانية للنار حتى تصل للغليان، حيث ستحصلين على قوام أشبه بالكريمي لتكون سهلة الفرد، عندما تودين أن تتناولينها في سندوتشات كما ستكون عملية امتصاص الخليط عبر الخبز صعبة، وهنا ستحصلين على المذاق الكامل وستكون حشوة المربى ألذ عند استخدام الفينو تحديدا. طريقة عمل مربي التين في المنزل بكل سهولة !! ق.