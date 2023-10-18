شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هي زوجة لاعب الإتحاد السعودي النجم العالمي كريم بنزيما.. أسرار حولها وعن ثروتها الكبيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - credit icon أسرار حول زوجة بنزيما، من هي زوجة كريم بنزيما سؤال تردد كثيرًا بعد انتشار خبر انتقال بنزيما إلى نادي اتحاد جدة في الدوري السعودي, ويسعى بوابة الخليج على توفير كل ما يبحث عنه القارئ، لذلك نستعرض في سطور المقال أدناه، من هي زوجة كريم بنزيما – أسرار حول زوجة بنزيما.

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بنزيما لاعب كرة القدم الشهير وُلد في 19 ديسمبر 1987 في ليون، بدأ بنزيما مسيرته الكروية في نادي ليون الفرنسي وحقق نجاحًا كبيرًا خلال فترته هناك، حيث فاز بالعديد من البطولات المحلية وشارك في دوري أبطال أوروباأ وانتقل إلى نادي اتحاد جدة.وكان قد أعلن نادي اتحاد جدة “العميد” الثلاثاء، رسميًا تعاقده مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولمدة كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، المهاجم الجديد لنادي الاتحاد السعودي، عن الأسباب التي دفعته لقبول عرض الانضمام إلى الفريق. وعبر بنزيما عن تطلعه الكبير لمواجهة جماهير النادي، مشيرًا إلى ما سمعه عنها وشهرتها بالآ حماسآ والمشجعين المتحمسين. تكون كورا غوتييه هي زوجة بنزيما، ولدت في 11 أبريل/نيسان 1989 في فرنسا وترعرعت هناك مع أختها ساري غوتييه، حصلت على الجنسية الفرنسية، ولكن أصول عائلتها تعود إلى جزر المارتينيك. الشابة الفرنسية، التي تبلغ حاليًا من العمر 32 عامًا، تعمل في مجال الموضة والأزياء، وتحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تُعتبر من بين “المؤثرين”، حيث تمتلك تأثيرًا قويًا على جمهورها ومتابعيها.

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موقع Sportskeeda أن كورا غوتييه هي عارضة أزياء وتعمل في مجال الملابس والأحذية، إضافةً إلى ذلك، تتمتع بشعبية كبيرة على منصة إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 83,000 متابع. شهدت شهرة كورا زيادة بعد زواجها من اللاعب الشهير كريم بنزيما، نظرًا لاحترامها لشهرة زوجها وتقاليدهما الإسلامية، حيث تسعى كورا للحفاظ على حياتهما الشخصية بعيدًا عن الأضواء وتهدف إلى الاستمرار في السعادة والهدوء. ا

الأول بين كريم بنزيما وزوجته ووفقًا للموقع، التقى الزوجان لأول مرة في دبي في ديسمبر/كانون الأول 2015، ومن ثم بدأت علاقتهما. بعدها، انتقلت كورا إلى مدريد مع كريم وظلت تدعمه بشكل كبير، تمت الزواج بينهما بعد حوالي عام من التعارف في ديسمبر/كانون الأول 2016. أبناء كريم بنزيما أنجبا كريم بنزيكا وزوجته كورا غوتييه، طفلهما الأول إبراهيم بنزيما في مايو/أيار 2017، ويعيش معهما ابنة كريم من زواجه السابق تدعى “ميليا”.

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تكهن بوجود شائعات على الإنترنت حول احتمالية طلاق الزوجين، لكن لا يوجد معلومات رسمية حول هذا الموضوع. حبآ كورا غوتييه زوجة كريم بنزيما للون الأسود كورا غوتييه، زوجة كريم بنزيما، تفضل اللون الأسود في إطلالاتها، حيث قد ظهرت في العديد من المناسبات بإطلالات أنيقة تتميز بهذا اللون اللافت في إحدى المناسبات، ارتدت فستانًا أسودًا أنيقًا وبسيطًا، حيث كان الفستان طويلًا ومصنوعًا من الحرير، وكان له فتحة صدر دائرية. قامت بتنسيق الفستان مع توب أبيض من الصوف، يتميز بأكمام طويلة ومنتفخة ورقبة عالية. واستكملت إطلالتها بحقيبة باللون الأبيض. تلك الإطلالة تمنحها مظهرًا عصريًا وعمليًا في الوقت نفسه

. من هي زوجة لاعب الإتحاد السعودي النجم العالمي كريم بنزيما.. أسرار حولها وعن ثروتها الكبيرة .