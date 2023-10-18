عدن - ياسمين التهامي - سم قاتل.....وجبة ستعرض حياتكم للخطر.....

2023/10/18 الساعة 05:43 صباحاً

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بيه لهذا المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تحدث بدون علمك مسبقًا، وتجنب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة التي يمكن أن تكون ضارة حتى تفوت الفرصة ويجب مراعاة الفوائد الغذائية للبطاطس التي تحتوي على 4.5 جرام من الألياف والبوتاسيوم ونسبة عالية من فيتامين سي وعلى الرغم من هذه القيم الغذائية الهامة للبطاطس، إلا أن هناك بعض الأخطاء الشائعة في طريقة تحضيرها يمكن أن تسبب مشاكل صحية. ما هي الأضرار التي تنتج عن البطاطس التالفة عند تلف البطاطس أو تدهور جودتها وعدم صلاحيتها للتناول، يمكن أن تسبب مشاكل صحية جدية، وخصوصًا في الجهاز الهضمي وفقد يترتب عن تناول البطاطس التالفة الآتي: 1. الشعور بالجمود والتعب .2 . احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي. 3. ظهور الدوار والدوخة بعد تناولها. 4. الشعور برغبة مستمرة في القيء والغثيان. شاهد أيضاً: طرق العناية بالأظافر وخلطات تطويلها ولمعانها تعرفي عليها وجربيها علامات تدل على تلف البطاطس 1. إذا لم تكن البطاطس صلبة بشكل طبيعي وكانت قشرتها غير صلبة. 2. إذا ظهرت بقع سوداء عليها وأصبحت تنبعث منها روائح كريهة. 3. إذا ظهر العفن على القشرة الخارجية. 4. إذا ظهرت أي تغييرات في لون البطاطس مثل اللون البني أو الأحمر أو الأخضر. 5. عند ظهور براعم خضراء على البطاطس. سم قاتل.....وجبة ستعرض حياتكم للخطر.....