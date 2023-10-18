شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للأنسولين.. عشبة يمكنها خفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع ديلي إكسبريس تقرير عن اكتشاف العلماء عشبة صغيرة للغاية تعمل على خفض نسبة السكر في الدم خلال فترة قصيرة، وهي عشبة الجينسنيج التي تتمتع بخصائص مضادة لمرض السكر حيث أثبتت الأبحاث العلمية أنها تقلل مستوي السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط.

وأوضحت أحد الدراسات العلمية المنشورة في مجلة Journal of Medicinal Food أن عقب تناول مجموعة من مرضي اختلال الجلوكوز الصائم كمية من الجنسينج الأحمر الكوري قد انخفض مستوي السكر في الدم بعد 30 دقيقة بشكل ملحوظ.

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وتعد هذه الدراسة واحدة من الكثير من الدراسات العلمية التي تؤكد على أن عشبة الجينسنج الأمريكي والأسيوي يعملان على خفض نسبة السكر في الدم لدي الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر من النوع الثاني.

كما أكدت هذه الدراسات أن مستخلص الجينسنج الأمريكي آمن كعلاج إضافي لمرضي السكر من الفئة الثانية وذو فعالية، ونادر ما له تأثيرات سلبية على مقاومة الأنسولين أو الأنسولين الصائم ومن جهة ثانية قد أثبت تحليل منذ 6 سنوات أن هذه العشبة تحدث تحسن في الدهون الثلاثية والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة والكوليسترول.

ويرجح العلماء أن تأثير عشبة الجينسنج على سكر الدم لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان، والتي تمتزج مع الدهون داخل المعدة وتطردها خارج الجسم كما لاحظ أن استخدام مستخلص تلك العشبة يمكن أن يعالج مشكلة ارتفاع ضغط الدم.