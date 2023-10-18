شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة تساوي كنز..مواطن يكشف عن تصرف يقوم به عمال محطات الوقود يتسبب في زيادة استهلاك البنز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقطع فيديو مواطن يشرح تصرف يقوم به عمال محطات الوقود، يتسبب زيادة استهلاك السيارات للبنزين.

وقال المواطن تعليقا على الفيديو: "في خطأ يقع به عمال المحطات، وقت الحساب تلقاه طق طق يحاول يجبر يكمل لك الرقم".

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وأوضح أن هذه الحركة تسبب تلف في علبة الفحم، ما يسبب زيادة استهلاك البنزين، وضعف أداء المحرك وتغير ريحة البنزين داخل السيارة.

وبين أن الحل هو التنبيه على عامل البنزين بطقة واحدة فقط.