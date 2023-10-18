شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدي يفاجئ العالم ويكشف عن أول أمنية يريد تحقيقها في السعودية في قسم اخبار السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن امنيته في أول ظهور له في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الان في ملعب مرسول في الرياض.وقال رونالدو في المؤتمر الذي تابعه محرر ناس تايمز ان امنيته ان يلعب يوم الخميس في المباراة التي ستقام ولكنه قال ان سمح لي المدرب بذلك .

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يأتي ذلك ضمن المؤتمر الصحفي الذي اقيم في ملعب مرسول احتفالا بوصول رونالدو الى الرياض للانضمام الى صفوف نادي النصر السعودي.