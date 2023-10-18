شكرا لقرائتكم خبر عن مرملة وخطيرة.. طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق بكل سهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرضت الشيف غادة التلي، خلال برنامجها المذاع على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق، بطريقة سهلة وبسيطة. ونستعرض لكم في السطور التالية طريقة عمل بسبوسة العشر دقائق وفقًا للشيف غادة التلي: المكونات: 2 كوب دقيق سميد. – نص معلقة صغيرة بيكنج بودر. – نص كوب سكر. – نص كوب حليب. – نص كوب سمن. -2 معلقة كبيرة جوز هند (اختيارية). – 3 ملاعق كبيرة عسل نحل أو شربات حلويات ثقيل. مكونات الشربات: – كوب ونص سكر. – 2 كوب ماء دافئ.

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– عصير نص ليمونة. – نصف معلقة صغيرة فانيليا. طريقة التحضير: احضري طبق عميق وضعي فيه السميد ونصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ونصف كوب من السكر، و2 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم، وقلبي المكونات جيدًا. أضيفي للخليط السابق نصف كوب من السمن المذاب الدافئ وقلبي جيدًا حتى يصبح شكلها رملي وناعم.

أضيفي 3 ملعقة كبيرة عسل نحل أو شربات، واستمري في التقليب حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. أضيفي نصف كوب حليب بدرجة حرارة الغرفة، وقلبي المكونات من الأسفل للأعلى، “تقليب فقط بدون عجن” حتى لا تجف البسبوسة، واحرصي على أن يكون العجين سميك وليس سائل ثم لا تقلبي مرة أخرى. احضري صينية مناسبة مدهونة بالزبدة وصبي فيها خليط البسبوسة وافرديها جيدًا في الصينية. ضعي الصينية في الرف الأوسط بالفرن على حرارة 200 درجة من الأسفل فقط، وبعد حصولها على اللون الذهبي من الأسفل، اشعلي الشواية لمدة 10 دقائق حتى تحصلي على اللون الذهبي من الوجه.

لعمل الشربات: أولًا شربات البسبوسة لابد أن يكون خفيف وسائل، احضري حلة صغيرة وضعي فيها كوب ونصف سكر على كوب من الماء، وضعيها على نار متوسطة واتركيها لمدة 10 دقائق، وبمجرد دخولها في مرحلة الغليان أضيفي لها نصف ليمونة، واتركيه 10 دقائق أخرى، وقبل إطفاء النار