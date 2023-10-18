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للوقاية من السكتة الدماغية والجلطات.. مختص سعودي يكشف عن أفضل 5 اوقات لشرب الماء.. تعرف عليه

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عدن - ياسمين التهامي -  كشف مختص بالأغذية والتمارين عن أفضل 5 أوقات لشرب الماء. وأوضح العلي عبر فيديو له بتطبيق تيك توك إن أول هذه الأوقات هي شرب الماء قبل النوم، مشيرا إلى أن كوب واحد قد يقي الإنسان من السكتة الدماغية والذبحة الصدرية والجلطات. وأضاف بأن الوقت الثاني هو عند الاستيقاظ من النوم فهو يساعد على طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية.

للوقاية من السكتة الدماغية والجلطات.. مختص سعودي يكشف عن أفضل 5 اوقات لشرب الماء.. تعرف عليه

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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