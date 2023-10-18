شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية حيرت الطب الحديث .. هذه العشبة السحرية تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بفترة قليلة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد واحدة من 11 صنفا بطيئي النمو من الأعشاب والنباتات المعمرة ذات الجذور اللحمية، وعادة ما تنمو وتنتشر في المناخات الباردة. كما تعد من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية، حيث تدخل في تركيب العديد من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل.

ملليجرام من مستخلص الجنسنج لمدة 8 أسابيع. - تقوية المناعة:

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يعمل الجنسنج على تقوية المناعة، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، وهذا ما أكدته بعض الدراسات، حيث توصلت إلى أن هذه العشبة تعمل على تعزيز الجهاز المناعي الخاص بمرضى السرطان الخاضعين للجراحة أو العلاج الكيماوي، بعد تجربتها يوميًا ولمدة عامين على 39 شخصًا كانوا يتعافون من عملية استئصال ورم بالمعدة.

كما أشارت دراسة أخرى إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الجنسنج يمكن أن يحصلوا على فرصة أعلى بنسبة 35بالمائة أن يحيوا حياة خالية من الأمراض لمدة خمس سنوات بعد الجراحة العلاجية وبنسبة بقاء أعلى بنسبة 38بالمائة مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه.

- تخفيف أعراض سن اليأس:

أشارت بعض البحوث أن الجنسنج قد يساهم في تخفيف بعض أعراض سن اليأس والتقليل منها وتحسين جودة الحياة، من خلال تقليل التعب والاكتئاب والهبات الساخنة، واضطرابات النوم.

- مفيدة للبشرة:

أوضحت بعض الدراسات أن عشبة الجنسنج تمثل أهمية كبيرة لصحة البشرة، حيث تساهم في علاج حب الشباب وتصبغات الجلد، كما تتميز بقدرتها على تجديد خلايا الجلد التالفة.

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