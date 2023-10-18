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سعودي يثير ضجة كبير بزواجه 4 مغربيات خارقات الجمال في ليلة واحدة ( فيديو مثير )

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عدن - ياسمين التهامي - أثار فيديو متداول الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حول زواج سعودي من 4 نساء من الجنسية المغربية في نفس الليلة.

وانتشر الفيديو بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وأعاد نشره الناشط الإعلامي السعودي، "أحمد الرحيلي" على منصة إكس، مشيرا إلى أن الرجل تزوج المغربيات الأربع في ليلة واحدة.

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وفي حين قال بعض المعلقين إن من حق الرجل فعل ذلك إذا كان لديه القدرة من جميع النواحي، المالية والجسدية والعقلية، فيما قال البعض إن الأولى إسعاد واحدة بدلا من إشباع رغبة بأربع دون إسعادهن جميعًا.

في حين، شكك آخرون بصحة الواقعة، قائلين إن ذلك ربما من باب التمثيل.

وحقق المقطع، مئات الآلاف من المشاهدات في العديد من الحسابات على منصة إكس، وتطبيق التيك توك خلال الساعات الماضية.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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