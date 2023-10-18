شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-10-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في ميد بنك
و سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع
سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري
طرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية
وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي
أما سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي
قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي
عرض سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر عملة السعودية في المصرف المتحد
حقق سعر
الريال السعودي
في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
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