شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-10-2023 مقابل الجنيه بمستهل تعاملات البنوك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري، 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

و سعر الريال السعودي في ميد بنك، أمام الجنيه المصري، 7.97 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

طرح سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري، مقابل الجنيه المصري بـ 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية، أمام الجنيه المصري إلى 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني، مقابل الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

سعر عملة مملكة السعودية في البنك المصري الخليجي

أما سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، أمام الجنيه المصري، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي

قدر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري بـ 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

عرض سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري بـ 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

حقق سعر

الريال السعودي

في المصرف المتحد، مقابل الجنيه المصري، 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.