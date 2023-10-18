شكرا لقرائتكم خبر عن اذا كنت من هؤلاء الأشخاص يجب عليك الابتعاد عن تناول البطيخ فوراً .. الأسباب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيبة توضح أنه من المهم أن يتذكّر كل مصاب بداء السكري ومن يعاني من الوزن الزائد ضرورة عدم الإفراط في تناول البطيخ الأصفر وكذلك البطيخ الأحمر.

أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية أن النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من سوء حالتهم الصحية عليهم الامتناع عن تناول البطيخ الأصفر.

وتشير الخبيرة، إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، لا ينصح الأطفال وكبار السن بتناول البطيخ الأصفر المبكر.

وتقول موضحة: "لأن ثمار البطيخ المبكرة قد تحتوي على نسبة عالية من النترات، ما يسبب الدوخة ونقص إمدادات الأكسجين وسوء حالة الجسم".

ووفقاً لها، ومع ذلك، يحتوي البطيخ الأصفر نظراً لخصائصه المفيدة جداً على السكر الطبيعي-الفركتوز، الذي يمد الجسم بالطاقة، إضافة إلى ذلك يحتوي على كمية كبيرة من سوائل سهلة الامتصاص، وكذلك على الألياف الغذائية والفيتامين С.

وتقول: "من المهم أن يتذكّر كل مصاب بداء السكري ومن يعاني من الوزن الزائد ضرورة عدم الإفراط في تناول البطيخ الأصفر وكذلك البطيخ الأحمر".