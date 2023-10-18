شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك بعد مرور ساعة من تناول المشروبات الغازية؟ 6 حقائق صادمة لم يخبركم بها أحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر المشروبات الغازية أحد أكثر المنتجات التجارية مبيعا وانتشارا في العالم حيث إن نسبة استهلاكها عالية في مختلف دول العالم، وتُعدّ شركتي كوكاكولا وبيبسي أضخم شركات المشروبات الغازية العالمية المعروفة، حيث تبلغ قيمة كل واحدة منهما مئات المليارات من الدولارات.

وتعتبر شركتي كوكاكولا وبيبسي من الشركات متعددة الجنسية حيث تملكان فروع في كل مدن العالم تقريبا،وتوظف هذه الشركات ملايين العمال بسبب الاستهلاك الكبير لمنتجاتهما، فمنذ انشائهما في أوائل القرن العشرين وهما في تطور مستمر حيث يزداد الطلب على المشروبات الغازية باستمرار كل يوم.

ويحذر كثير من الأطباء والخبراء الصحيين من خطورة المشروبات الغازية على الجسم حيث تتسبب بأضرار خطيرة للجسم إذ تتكون من هذه المشروبات من نسبة كبيرة من المواد الحافظة والنكهات الصناعية والمياه الفوارة.

وتكمن خطورة المشروبات الغازية باحتوائها على سعرات حرارية خاوية وخالية من أي قيمة غذائية مسببة آثارا وتفاعلات سيئة عند شربها أثناء تناول الأطعمة المختلفة،إذ تؤدي إلى خلل في عمليات الأيض وتقوم بامتصاص الفيتامينات والعناصر الغذائية من الجسم.

ويؤدي تناول المشروبات الغازية إلى إصابة الجسم بالسمنة والسكري حيث إنّ علبة واحدة من المشروبات الغازية تحوي نسبة عالية من السكر يعادل 33غرام ،حيث يقوم الجسم بامتصاص تلك الكمية دفعة واحدة وبالتالي التسبب بحدوث ارتفاعا كبير في نسبة السكر في الدم.

ويشير الخبراء إلى أنّ تناول علبة واحدة من المشروبات الغازية يُحدث في الجسم تأثيرات كبيرة بسبب التغيرات التي تسببها هذه المشروبات ويمكن تفصيل مايحدث للجسم خلال ساعة واحدة من تناول علبة مشروبات غازية واحدة من خلال الآتي:

1- أول 10دقائق:

في أول 10دقائق من تناول المشروب الغازي فإنه يدخل إلى جسمك مامقداره 10ملاعق من السكر دفعة واحدة،وهذه الكمية تعتبر كبيرة جدا حيث تعمل على إحداث خلل واضح في توازن نسبة السكر في الدم وتؤثر على المصابين بالسكري بشكل كبير .

2-بعد 20دقيقة:

بعد 20دقيقة من تناول علبة مشروبات غازية تصل نسبة الأنسولين في الجسم لأعلى مستوياته وبالتالي تبدأ مرحلة تخزين الدهون في الجسم.

3-بعد 40دقيقة:

بعد 40دقيقة من تناول المشروب الغازي فإنّ الجسم يقوم بامتصاص الكافيين الذي يتواجد فيه وبالتالي حدوث ارتفاع في ضغط الدم وتوسع بؤبؤ العين نتيجة امتصاص الجسم لكمية الكافيين الكبيرة من المشروب الغازي.

4-بعد 45دقيقة:

وبعد 45 دقيقة من تناول علبة مشروبات غازية يبدأ الدماغ بإفراز مادة الدوبامين التي تسبب الشعور بالسعادة والنشوة في الجسم.

5-بعد 60دقيقة:

بعد مرور ساعة من تناول المشروب الغازي فإن يكون الجسم قد فقد الكثير من العناصر الحيوية المتواجدة في الأمعاء بسبب كمية الغازات الكبيرة المتواجدة في المشروبات الغازية مايسبب حدوث مشاكل في عملية الهضم نتيجة لفقد هذه العناصر.

6-بعد أكثر من 60 دقيقة:

بعد مرور أكثر من 60دقيقة لتناول المشروب الغازي فإن معدل السكر في جسمك ينخفض لأدنى مستوياته وتصبح نتيجة ذلك شديد الانفعال والعصبية.