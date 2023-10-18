شكرا لقرائتكم خبر عن "محدش يجيب سيرته تاني".. وفاء عامر رداً على منتقدي محمد صلاح: «كونه بيحقق إنتصار في كرة القدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الفنانة الجميلة وفاء عامر، بالرد على منتقدي النجم المصري محمد صلاح، بسبب صمته وعدم الإفصاح عن رأيه بخصوص القضية الفلسطينية وما يحدث بالشعب الفلسطيني حالياً، وأشارت بأن مجرد نجاحه بـ كرة القدم فإنه يرفع أسم مصر عالياً.

وأكدت الفنانة، أثناء تضامنها مع الوقفة التضامنية مع غزة بنقابة المهن التمثيلية، موضحة: “الناس كلها بتتكلم دلوقتي عن القضية الفلسطينية، واللي بيحصل هناك، والكل بينتقد محمد صلاح وصمته، وأنا حابه أوجه رسالة للناس دي.. محدش يجيب سيرته تاني، وكون إنه بيحقق انتصار في كرة القدم العالمية فده بيرفع إسم مصر والوطن العربي عالياً، انتوا مش عارفين هو بيعمل إيه”.

وأما عن القضية الفلسطينية ودعمها لها، علقت وفاء: “حابه أقول لإخوانا في فلسطين جملة بسيطة أوي.. إصبروا وصابروا”.

ومن جانبه، فقد قام مجموعة من الفنانين والمشاهير بالتوجه لـ نادي نقابة المهن التمثيلية، وذلك للمشاركة في الوقفة التضامنية مع أهالي غزة، والتي نظمتها النقابة، وكان من أبرز هؤلاء الفنانين “منير مكرم، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي”.

حيث ظهر منير مكرم ومحمود حجازي، وهما يرتديان الشال الفلسطيني بالوقفة التضامنية الخاصة بالفنانين، والتي تُقام في الوقت الحالي بنادي نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي نقيب المُمثلين.

وكانت نقابة المُمثلين، أصدرت بياناً أعلنت من خلاله تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وجاء البيان كالأتي: “تُعلن نقابة المهن التمثيلية استنكراها للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني”.

وتابعت النقابة بالبيان: “ونطلب من الجميع ضبط النفس من خلال وقفة تضامنية، والتي نطلب من الجميع التضامن مع أهلنا بفلسطين اليوم الثلاثاء 17 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة، وذلك بمقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم في الجيزة”.