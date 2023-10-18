جمعية الأقصى بتعز تقيم مهرجان تضامني وبازار خيري لصالح أبناء غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جمعية الأقصى بمحافظة تعز، عزمها القيام بمهرجان تضامني وبازار خيري لصالح أبناء قطاع غزه بفلسطين، يوم الاثنين القادم.



وذكر مصدر في فرع الجمعية بتعز أن هذه الفعاليات التي ستقام في قاعة منتزه التعاون وسط المدينة، تحت شعار "جود لغزة الصمود"، هدفها جمع ما يمكن تقديمه للعمليات الإغاثية في قطاع غزه الذي يتعرض للقصف والحصار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال إن الفعالية تتضمن مهرجان تضامني يحوي العديد من الفقرات المتنوعة التي تعزز روح المبادرة والتعاون مع أبناء غزه، إضافة إلى بازار خيري متنوع يكون ريعه لصالح العمليات الإغاثية في القطاع



وأشار المصدر إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الواجب الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناتهم.

