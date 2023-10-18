اليمن.. عشرات القتلى والجرحى وتضرر عدد من المنازل جراء انفجار مستودع "بارود" في عمران

المنامة - ياسر ابراهيم - لقي 14 شخصا على الأقل حتفهم، وأصيب 60 آخرين وتضرر نحو 20 منزلاً في حصيلة أولية لانفجار مستودع للبارود في محافظة عمران (شمالي اليمن).



وأفادت مصادر إعلامية وحقوقية، أن الانفجار المُروّع الذي شهدته قرية بيت سيلان في عزلة قاعة بمديرية جبل يزيد (محافظة عمران)، مساء الثلاثاء، ناجم عن انفجار لمخزن بارود (ديناميت) في منزل تاجر السلاح (محمد أحمد سيلان)، وناتج عن سوء التخزين.



وأضافت أن الانفجار تسبب بمقتل 14 شخصاً على الأقل وإصابة 60 آخرين وتضرر 20 منزلاً منها تهدم 5 منازل بشكل كامل.



ووفقا للمصادر فإن الانفجار تسبب باشتعال النيران في عدد من السيارات التي كانت بالقرب من المكان.



وهرع مواطنون إلى اسعاف الضحايا إلى المستشفيات، فيما لم يصدر عن سلطات المليشيا تعليقا على الحادثة المروعة.



