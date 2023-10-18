شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سعودي يكشف مفاجأة عن أشهر دراسة تتعلق بالأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف "الدكتور محمد الأحمدي" أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني ، خلال لقاء ببرنامج " من السعودية " ، عن وجود توصيات علمية تؤكد على أهمية تناول الفلفل الحار حيث يقلل من نسبة الموت المبكر.

وقال الدكتور محمد الأحمدي، إن 14% هي نسبة تقليل الموت المبكر عند الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار ، مقارنة مع من لايتناولونه، وهذه من أشهر الدراسات العلمية بأكثر المجلات على مستوى العالم .

وأضاف، هذه التوصية واضحة جدا ، وإذا ذهبت إلى جامعة هارفارد ، وغيرها ، تجد أن كل المستشفيات والمؤسسات الكبرى تؤكد على أهمية تناول الفلفل الحار .

وأوضح ، للفلفل الحار فوائد على صحة القلب حيث أنه يقلل نسبة الوفاة المبكر ، وأيضا للفلفل الحار فوائد أخرى منها تقليل نسبة الكوليسترول الضار ، وانخفاض السكر .