شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل بلح الشام بالمقادير : 7 خطوات لعمل بلح الشام الوصفة الأصلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل بلح الشام بالمقادير من الطرق التي لا تنجح مع الكثير من الناس لبعض الأخطاء البسيطة.

و بلح الشام هو أحد أنواع الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع، نظراً لطعمها المميز، وأيضا شكلها المحبب للأطفال.

كل السيدات بلا استثناء تريد أن تقوم بإعداده بطعم لا يوصف مثل المحلات بطريقته الأصلية، وبشكله الذهبي، ولكن تقع في بعض الأخطاء التي تجعلها لا تحصل على ما تريد.

ولكن هنا في هذا المقال سنقدم لكي سيدتي طريقة عمل بلح الشام بالمقادير، والنتيجة التي ستحصلين عليها فوق الممتازة، ستحضرينه مثل المحلات.

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير والخطوات

فيما يلي نتعرف على طريقة عمل بلح الشام بالمقادير والخطوات خطوة بخطوة:

مقادير بلح الشام

تزيين وصفه بلح الشام حسب المتوفر

طريقة عمل بلح الشام الأصلية بالمقادير

هذه الطريقة تعد طريقة عمل بلح الشام الأصلية ولكن يجب الالتزام بكافة مكونات بلح الشام وهي كالتالي :

قعدة تهضيم حول طريقة عمل البلح الشام بالمقادير

من توجد لديها أي سؤال بخصوص طريقة النهاردة تستطيع اضافته خلال التعليقات في الأسفل، وهذه أبرز الأسئلة المتعلقة بقعدة التهضيم.

ما هو وجه الاختلاف بين طريقة اليوم و طريقة عمل بلح الشام بدون بيض ؟

ها من لا يحب وجود البيض او طعمه على الحلويات بشكل عام سواء على بلح الشام أو الكيك، بشكل عام يمكنكم التعرف على طريقة عمل بلح الشام بدون بيض عن طريق مشاهدة هذا الشريط المصور