شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يرفض "بيع" النصر ويقضي على أحلام جلطة سراي.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف إردن تيمور المدير الرياضي لنادي جلطه سراي التركي، عن مفاجأة مدوية بشأن رغبة ناديه في التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

رونالدو يتواجد ضمن صفوف نادي النصر، منذ يناير الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

وفي تصريحات صحفية، تيمور:"لم أتناول العشاء مع كريستيانو رونالدو فقط، حيث سألت عن رأيه في القدوم إلى جلطة سراي، من خلال وسيط لكنه أخبرنا أنه ليس لديه أي افكار عن تركيا".

وأضاف:"كنا نعلم أن الاحتمال هو 1 في 1000 لانتقاله لكننا جربنا، كما أنني نقلت إليه نظامًا يمكن أن يدر دخلاً خاصًا به لكن لم تكن لديه الفكرة للقدوم، نحن اعتقدنا أننا يمكن أن نربكه لمدة يوم أو يومين".

ويقدوم رونالدو أداءً استثنائيًا رفقة نادي النصر هذا الموسم، حيث يتصدر جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي، برصيد 10 أهداف.