شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة الخبراء لإطالة الشعر وزيادة كثافته كالهنود في ثلاث أسابيع فقط علاج الصلع والشعر الأبيض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكثير من النساء يحافظون علي جمالهن وتاج المرأة هو شعرها، حيث الكثير منهم يبحث عن شعر طويل وصحي، ويكون ذات كثافة عالية لأنه من أكثر الأشياء التي تجذب انتباه الآخرين للمرأة، ولذلك الكثير منهم يبحثون عن الخلطات والوصفات الطبيعية التي تساعد على إطالة شعرهم، وأيضا تعمل على تقويته وتعزيز صحة فروة الرأس، التي من خلالها تنبت شعر صحي وطويل وقوي، يساعدهم على إبراز ملامحهم وجمالهم، لذا فالوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل والآمن للمحافظة على قوة وجاذبية الشعر.إطالة الشعر بسرعة

من أهم الوصفات التي يمكننا اللجوء إليها لإطالة الشعر هي الوصفات التي يدخل في تكوينها البيض، فعند وضع بيضة واحدة في إناء وبعد ذلك نضيف عليه قليل من زيت الزيتون أو أي زيوت طبيعية مثل زيت اللافندر، ونضيف معهم معلقة كبيرة من العسل، ونخلط هذا الخليط جيدا ثم نوزع هذا الخليط على الشعر، وبعد ذلك نتركه لمدة عشرون دقيقة، وعند انقضاء هذه المدة نقوم بغسله بالماء البارد بالشامبو المناسب لنوع الشعر.تطويل وتكثيف الشعر

حيث أن الشاي الأخضر من الأعشاب التي تساعد على نمو الشعر ويساعد على إعطاء الكثافة المطلوبة والطول المناسب وهنا سوف نحضر كوب من الشاي الأخضر مع بعض الماء ثم يترك على الشعر لمدة 60 دقيقه ثم بعد ذلك نقوم بغسله بالماء الدافئ، الشاي الأخضر له العديد من الفوائد حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي يقوم به تغذيه الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويعطيه حيوية ويصبح ملمسه ناعم..