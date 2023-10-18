شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو.. محامي يهودي شهير يصدم العالم ويعلن انتماءه لحركة حماس ضد اسرائيل ! (شاهد ماذا قال؟) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �كد المحامي الأمريكي اليهودي البارز، "ستانلي كوهين"، على انحيازه للمسلمين وتحالفه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين، ضد الدولة الصهيونية التي تحارب الفلسطينيين و تسحقهم كل يوم.. وفيما يلي ينشر "بويمن" مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية سابقة أجراها مذيع الجزيرة الشهير، أحمد منصور، مع المحامي الأمريكي اليهودي البارز، "ستانلي كوهين"...

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