اكتشفوا سر العشبة المعجزة التي تقضي على حصوات الكلى بدون الم والنتائج خلال ايام .. هتغير حياتك!!

اكتشفوا سر العشبة المعجزة التي تقضي على حصوات الكلى بدون الم والنتائج خلال ايام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك عشبة طبيعية يمكن أن تساهم في منع تكوين حصوات الكلى وتقليل الألم، وتظهر النتائج في غضون عدة أيام حصوات الكلى هي تكتلات صلبة تتكون من الأملاح الموجودة في البول وتمكنها من منع تدفق البول، مما يزيد من خطر الإصابة بعدوى في الجهاز البولي أو تلف الكلى بالرغم من أن هناك مستحضرات عشبية يمكن أن تساهم في الوقاية من تشكيل حصوات جديدة، إلا أنها غالبًا لا تستخدم لتفتيت الحصوات الموجودة بالفعل يجب العلم أن استشارة الطبيب هي الخطوة الأمثل قبل تناول أي أدوية أو مكملات عشبية، ويمكن أن يوجه الطبيب حول العلاج الملائم والتغذية السليمة.ومن الأمثلة على هذه الأعشاب نذكر ما يأتييُشار إلى أن هناك بعض الأعشاب التي يُمكن أن تساهم في الوقاية من تكوّن حصى الكلى، ولكنها غالبًا ما لا تساعد في تفتيتها يجب دائمًا استشارة الطبيب قبل استخدام أي منتجات عشبية، حيث تشمل بعض الأعشاب المذكورة التي يُمكن أن تقلل من خطر تكوين الحصى ما يلي:منقوشة الحبة السوداء

الكركديه

القرفة

البقدونس

الزنجبيل

تجدر الإشارة إلى أن فوائد هذه الأعشاب للوقاية من تكوين حصى الكلى قد لا تكون مؤكدة بشكل نهائي، وتحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة لتأكيد فعاليتها.

بذور الكمون الأسود أو حبّة البركة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Journal of the American Herbalists Guild عام 2011، تبيّن أن استخدام حبة البركة يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر تكوين حصوات أوكزالات الكالسيوم بالإضافة إلى ذلك، أشارت دراسة أُخرى نُشرت في مجلة Phytotherapy Research عام 2019 إلى أن مرضى حصى الكلى الذين تناولوا مستخلصات حبة البركة تحت إشراف طبي لاحظوا انقراض حصوات الكلى أو تقليل حجمها بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا هذه المستخلصات ومع ذلك، يجب التنويه إلى أهمية عدم استخدام أي منتجات عشبية دون استشارة الطبيب يمكنك البحث عن مزيد من المعلومات حول فوائد حبة البركة في مقال يستعرض فوائد حبة البركة بالنسبة للكركديه، فهو نبات ينتمي إلى الفصيلة الخبازية وعلميًا يُعرف باسم Hibiscus sabdariffa يُظهر منقوع الكركديه فعالية في زيادة إفراز حمض اليوريك من الجسم وتقليل تركيزه حمض اليوريك هو مركب يمكن أن يساهم في تكوين حصى الكلى دراسة نُشرت في مجلة Journal of Pharmacy Research عام 2012 أشارت إلى تأثير استخدام مُستخلص الكركديه في الحد من تكوين الحصى في المراحل المبكرة، مما يمكن أن يُقلل من خطر تكوين حصى الكلى..