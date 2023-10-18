شكرا لقرائتكم خبر عن امر ملكي بالغاءسعودة 13 مهنةوالسماح للمقيمين العمل بها تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت الحكومة السعودية بالكشف على تساؤلات العديد من المقيمين بشأن ما هي المهن التي يسمح للاجانب في السعودية 2022 العمل بها؟ حيث ان التساؤل هذا جاء بعد قيام المملكة بسعودة الكثير من الوظائف.

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حيث أن المملكة تسعى بشكل مستمر إلى القياك بتطوير اسلوب الحياة وتوفير فرص عمل إلى كل المواطنين السعوديين ، حيث ان توظيف السعوديين في وطنهم يجعلهم لا يلجأون إلي الهجرة ويستقروا في بلدهم.المهن الخاصة بقطاع التعليم

مهن قطاع المحاماة

كاتب شؤون الأفراد.