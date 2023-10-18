اخبار الخليج / اخبار اليمن

شاهد "فيديو" سعودية تغلب الرجال وتقدم على هذا العمل الذي حقق ارباح خيالية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" سعودية تغلب الرجال وتقدم على هذا العمل الذي حقق ارباح خيالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير عن قصة الفلاحة أم أحمد التي تدير مزرعتها من زراعتها وحتى الحصاد بمساعدة عائلتها في الأحساء وتحديدا في بلدة الجبيل.

وقالت أم أحمد لقناة الإخبارية: رتبنا النخل وقفضنا وحطينا حق دبش الأكل والدجاج الطعام، ولقطنا البيض من تحت الدجاج، ونلقط لنا مشموم اللي هو زينة للمرأة ، ونشيل الأقراض اللي اشتغلنا فيها ولا من الخوص إذا سحتناه، وما نروح البيت إلا احنا مجهزين كل شيء ومرتبينه.

اقراء ايضاً :

وتتنقل أم أحمد بين النخلة والأخرى بكل مهارة وحرفة، وتقضي وقت فراغها في هوايتها قائلة: طبعا المزرعة شغلها شاق ولا ينتهي بس وقت الفراغ أسف وأخيط وأجهزهم لما يجي مهرجان وأطلع فيه أترزق الله فيهم.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا