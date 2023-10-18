شاهد "فيديو" سعودية تغلب الرجال وتقدم على هذا العمل الذي حقق ارباح خيالية

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عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير عن قصة الفلاحة أم أحمد التي تدير مزرعتها من زراعتها وحتى الحصاد بمساعدة عائلتها في الأحساء وتحديدا في بلدة الجبيل.

وقالت أم أحمد لقناة الإخبارية: رتبنا النخل وقفضنا وحطينا حق دبش الأكل والدجاج الطعام، ولقطنا البيض من تحت الدجاج، ونلقط لنا مشموم اللي هو زينة للمرأة ، ونشيل الأقراض اللي اشتغلنا فيها ولا من الخوص إذا سحتناه، وما نروح البيت إلا احنا مجهزين كل شيء ومرتبينه.

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وتتنقل أم أحمد بين النخلة والأخرى بكل مهارة وحرفة، وتقضي وقت فراغها في هوايتها قائلة: طبعا المزرعة شغلها شاق ولا ينتهي بس وقت الفراغ أسف وأخيط وأجهزهم لما يجي مهرجان وأطلع فيه أترزق الله فيهم.