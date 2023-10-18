شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف كيف تتجنب المعاناة وتقول وداعاً للأمراض..ثمرة سحرية تهزم السرطان والجلطات!! تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

استخدم الثوم في الطب القديم الآسيوي لعلاج العديد من الأمراض، حيث اعتبرت فصوص الثوم في العصر اليوناني علاجًا فعالًا للأمراض المختلفة.

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يتكون الثوم من العديد من المواد المضادة للأكسدة ومركبات الكبريت والأحماض الأمينية، ويحتوي أيضًا على العقار المناعي الطبيعي الأليل سيستين. عند هرس الثوم، تتحول هذه المادة إلى الألليسين وتتفاعل مع إنزيم الألينيز، مما يعطي رائحة الثوم القوية.

يتمتع الثوم بفوائد عديدة، منها خفض مستوى الكوليسترول في الدم. أشارت دراسات حديثة إلى أن تناول ثمرة واحدة من الثوم يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الدم. يعمل الثوم على خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يساعد على ارتخاء عضلات الأوعية الدموية وزيادة إفراز أكسيد النيتريك في الدم. هذا يساعد في توسيع وارتخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

يساعد الثوم على الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات، حيث يعمل على تخفيض نسبة الدهون الثلاثية في الدم، مما يقي ويعالج أمراض القلب وتصلب الشرايين. يعد الثوم أيضًا مضادًا للأمراض الفطرية المعدية التي تسببها البكتيريا المنتشرة في الجو. فالثوم يحتوي على مادة الألليسين التي تقاوم إنزيمات البكتيريا وتساعد على محاربة العدوى. ومن الفوائد الأخرى لتناول الثوم على الريق أنه يحارب داء الجيارديا الطفيلي، وهو مسبب للأمراض الهضمية، وبالتالي فإن له دور هام في مكافحة الأمراض

. تناول الثوم على الريق يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للعديد من الأمراض والحالات الصحية. فالثوم يُعتبر مضادًا حيويًا طبيعيًا ويحتوي على مركبات تعزز الدورة الدموية وتحمي المثانة من الأمراض. كما يساعد الثوم على تقوية وتنشيط الكبد لطرد السموم من الدم.

ومن الفوائد الأخرى لتناول الثوم على الريق بانتظام لمدة 6 أشهر يوميًا، أنه يعالج كسور العظام ويزيد من قوة العظام، وخاصةً لدى الأطفال. كما أنه يعمل كمطهر للفم والمريء ويعالج التهابات اللثة ويقوي الأسنان. وإضافة إلى ذلك، يمكن لتناول الثوم على الريق أن يساعد على تخليص الجسم من البلغم وتقليل الصداع والغثيان.

ويمكن استخدام الثوم أيضًا لتكثيف الشعر وعلاج تساقطه، ولزيت الثوم له فوائد صحية وجمالية. ويساعد الثوم أيضًا في علاج الضعف، حيث يمكن تناول 5 فصوص من الثوم يوميًا أو خلطها بالسمن النقي، ومضغ خمس فصوص من الثوم وشرب الحليب في الصباح. وتساعد هذه الوصفة على علاج العقم لدى النساء

. بالإضافة إلى فوائده الصحية، يمكن استخدام الثوم في العديد من الوصفات الطبخية لإضافة نكهة وعمق للأطباق. ويمكن أيضًا استخدامه كعلاج طبيعي للعديد من المشاكل الصحية.