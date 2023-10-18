شكرا لقرائتكم خبر عن قرار أرعب المقيمين في السعودية.. ترحيل العاملين في هذه المهن ابتداءً من 20 أكتوبر الجاري..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقراء ايضاً :

نتشر خلال الساعات الماضية خبر على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي، يتحدث عن التزام المملكة العربية السعودية ترحيل المقيمين الأجانب العاملين في بعض المهن ابتداءً من تاريخ 20 أكتوبر الجاري، وهو ما أثار الفزع في أوساط المغتربين من مختلف الجنسيات وجعلهم يتسألون عن حقيقة ذلك، وماهي المهن التي سيتم استهدافتها في هذا التاريخ، وللإجابة على هذه التساؤلات أعدنا لكم في موقع سبق الخليج، هذا التقرير الذي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة.ترحيل العاملين في هذه المهن ابتداءً من 20 أكتوب