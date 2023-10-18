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سيارة ونيت “هايلوكس” تثير ضجة في السعودية.. فعلت شيئاً لا يخطر على بال أحد (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو متداول، صعود شخص بسيارته نوع “هايلوكس” تلال رملية مرتفعة، ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الأجانب.

وعلق مواطن على المقطع قائلا: “هذا الفيديو حصد تفاعل كبير في الحسابات العالمية “وأعتقد أنه تم تصويره في السعودية” وصلتني أسئلة من أصدقاء أجانب عن المكان ودهم يحضرون”.

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ورد مغرد قائلا: “ما يحتاج تعتقد أنه في السعودية،، من تشوف الهايلوكس أجزم مليون في المئة أنه بالسعودية”، وعلقت مغردة قائلة: “مو بس الأجانب… إحنا كبنات نبي نجرب ونحضر الفعاليات هذي.. مع سائقين محترفين والأهم “مرخصين”.

واختلف مغردون حول تحديد المكان بدقة، وقال مغرد: ” هذا واحة المانعية من الوجهات السياحية الرئيسية في محافظة المذنب إحدى محافظات منطقة القصيم”، فيما قال مغرد : “لا يا أخي الكريم هذى اسمه الجراحية بالمصفّر بعنيزة”.

وكتب مغرد: “فيه بحائل كذا ، دائم نروح نتفرج عليهم بالشتاء غالباً”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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