شكرا لقرائتكم خبر عن يجهلها الكثير...هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت مشروب"الكركم"على معدة فارغة كل صباح ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمثل مشروب الكركم أهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، لأن تناوله على الريق يساهم بشكل كبير في خفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

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الوقاية من مضاعفات السكري

وجدت بعض الدراسات أن تناول مرضى السكري لمشروب الكركم على الريق، يحميهم من المضاعفات الناتجة عن اضطراب نسبة السكر بالدم، ويعود الفضل إلى مادة الكركمين التي تساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز بالدم وتقليل مقاومة الجسم للإنسولين.

حماية الكبد من التليف

الكبد من أكثر الأعضاء الحيوية استفادة من تناول مشروب الكركم على الريق، إذ يساعده على تنقية الجسم من السموم والمعادن الضارة، وتحميه مادة الكركمين من الإصابة بالتليف.تعزيز صحة الجهاز الهضمي

احتساء مشروب الكركم على الريق سوف يضمن لك ألا تواجه صعوبة في عملية الهضم طوال اليوم، لأن مادة الكركمين تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.

تحسين الذاكرة

احتواء الكركم على مستويات عالية من المواد المضادة للالتهاب، تجعله من المشروبات الصباحية المفيدة لكبار السن، إذ يساعد على تحسين الذاكرة وحماية خلايا الدماغ من التلف والضمور والحد من الإصابة بالزهايمر والخرف والسكتات الدماغية.ناك طرق عديدة لتخليل الزيتون، لكن أشهرها هي الطريقة التقليدية، والطريقة السريعة، حيث تعتمد الطريقة التقليدية على الماء والملح، فيما تزيد في الطريقة السريعة عدد من الإضافات وطرق التحضير، كما يضيف بعض الأشخاص مزيجًا خاصًا من البهارات إلى الزيتون أثناء التخليل، بينما يفضل البعض الآخر تخليله بزيت الزيتون. طريقة تخليل الزيتون بالماء والملح [ الطريقة الأولى والأكثر شهرة هي طريقة تخليل الزيتون بالماء والملح، فهي لا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أو الإضافات وتعتبر أبسط وأسهل طريقة لتخليل الزيتون، وفيما يلي خطوات التخليل: شطف الزيتون جيدا بالماء الجاري. ينقع الزيتون في خليط الماء والملح لمدة 3 أيام مع تغيير الماء يوميا. غسل الزيتون جيدا بالماء الجاري. صب الماء والملح والخل والسكر في وعاء كبير. أضيفي البهارات حسب الرغبة، مثل الفلفل الأسود أو الفلفل الأحمر أو الكركم أو النعناع. تسخين الخليط على نار