شكرا لقرائتكم خبر عن خطر رباعي قادم .. ظهور منافسين جدد للسعودية على استضافة كأس العالم 2034 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحلم السعودية أن تكون البلد العربي الثالث الذي يحظى باستضافة أحداث كأس العالم بعد قطر والمغرب، لكن يبدو أنها ستجد منافسة قوية للغاية في طريقها لتحقيق هذا الحلم.

السعودية اتخذت بشكل رسمي خطواتها نحو الفوز بالاستضافة العالمية، إذ تقدمت قبل أيام بملف ترشحها رسميًا بشأن مونديال 2034 أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وبينما أعلنت قبل أيام أيضًا أستراليا تفكيرها في الترشح هي الأخرى، ظهر اليوم الأربعاء، معاونين جدد لها..

المنافس الجديد هو إندونيسيا، إذ أوضح إيريك توهير؛ رئيس اتحاد الكرة في البلاد، أنه يناقش مشاركة أستراليا في الترشح للمونديال.

توهير قال: "نناقش عرضًا مع إستراليا، في زيارتي لماليزيا وسنغافورة أعرب البلدان عن رغبتهما أيضًا في الانضمام لنا ومشاركتنا في استضافة كأس العالم".

حتى الآن السعودية البلد الوحيد الذي تقدم بأوراق ترشحه رسميًا، لكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام الجميع من قبل فيفا حتى الـ31 من أكتوبر الجاري.

ولم يشهد ملف السعودية وجود أي شركاء في الاستضافة رغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي لـ48 منتخبًا، بجانب إقامة النسختين المقبلتين 2026 و2030 في أكثر من بلد.

نسخة 2026 منتظر أن تشهد تنظيمًا مشتركًا بين أمريكا وكندا والمكسيك، أمام نسخة 2030 فستحظى بها المغرب، إسبانيا والبرتغال، على أن تستضيف أوروجواي، باراجواي والأرجنتيني المباريات الافتتاحية.