شكرا لقرائتكم خبر عن اتناول الثوم بهذه الطريقة يضبط السكر ويحمي القلب ويمنع تراكم الكوليسترول... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضح الدكتور أنوو براساد، خبير التغذية، أن دمج الثوم في النظام الغذائي المعتاد يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الدهون الثلاثية. وبحسب موقع "Health Shots"، قال الطبيب إن أفضل 6 طرق لتناول الثوم هي : - الثوم النيئ على معدة فارغة يمكن أن يساعد تناول الثوم النيئ مع كوب ماء على معدة فارغة في خفض مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب. شاي الثوم يتم هرس فص ثوم وإضافته إلى كوب من الماء. يُغلى الشاي لبضع دقائق ثم يضاف إليه 1-2 ملاعق صغيرة من القرفة. ثم يُترك الخليط للنقع لبضع دقائق قبل إطفاء الموقد. أخيرًا، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون. الثوم والعسل يقطع فص ثوم إلى ثلاث أو أربع قطع ويوضع على ملعقة. ثم يضاف بضع قطرات من العسل إلى الملعقة ويترك لبضع دقائق. ثم يتم مضغ الثوم بعناية قبل ابتلاعه. الثوم المحمص ينبغي قطع الجزء العلوي من بصلة الثوم مع تعريض فصوص الثوم. ثم يتم رش البصلة بزيت الزيتون ولفها بورق الألمنيوم. يتم شوي الثوم في الفرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى تصبح الفصوص طريًة وذهبيًة اللون. بمجرد أن يبرد، يتم تقشير فصوص الثوم المشوية ودهنها على الخبز أو خلطها في الصلصات. الثوم المفروم يمكن إضافة الثوم إلى الوجبات المعتادة عن طريق مزجه جيدًا مع مجموعة متنوعة من الأطباق، بما يشمل الخضراوات والكاري والشوربات والبطاطس المقلية. زيت الثوم لعمل زيت الثوم، يتم تقشير وسحق عدة فصوص من الثوم ثم تُخلط مع كوب من زيت الطهي عالي الجودة، مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو، في قدر. يتم تسخين المزيج على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، مع التأكد من عدم احتراق الثوم. بعد تركه قليلًا ليبرد يمكن تصفية الزيت لإزالة قطع الثوم، ونقله في زجاجة نظيفة محكمة الإغلاق. يمكن تخزين زيت الثوم في البراد لمدة تصل إلى أسبوعين. اتناول الثوم بهذه الطريقة يضبط السكر ويحمي القلب ويمنع تراكم الكوليسترول...