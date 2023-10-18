شابة سعودية شبيهة بجورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار بالمملكة .. غلبت سما المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن شابة سعودية شبيهة بجورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار بالمملكة .. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطفت التيك توكر السعودية ريما العنزي الأنظار بعد ظهورها في عدد من الفيديوهات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليها النشطاء لقب شبيهة جورجينا، لتشابه ملامحها مع الأرجنتينية جورجينا رودريغز صديقة اللاعب البرتغالي .

ريما العنزي شبيهة جورجينا وظهرت ريما العنزي في عدد من الفيديوهات التي تداولتها بعض الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان الفيديو الأبرز لظهور ريما العنزي شبيهة ، مع مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي الدكتورة خلود، حيث تناولتا العشاء معاً.

وقدمت ريما العنزي في الفيديو وقالت "شبيهة جورجينا، شوفوا حاطة نفس البلاشر تبعها" لترد عليها التيك توكر السعودية قائلة "حياتي الله".

وريما العنزي تيك توكر سعودية يتابعها عبر حسابها على تيك توك 83.6 ألف متابع، ولديها ملايين التفاعلات على حسابها بالتطبيق الصيني.

وتعمل ريما العنزي في فيديوهاتها على تقليد مكياج المشاهير أو حتى شخصياتهم، وتشارك متابعيها بالمحتوى الخاص بها والذي ينال إعجاب كثير منهم.

وشاركت ريما العنزي عبر حسابها على تيك توك، مقطع فيديو وهي تقلد أثناء حديثها بالعربية في احتفالية نادي النصر ترحيبا بكريستيانو رونالدو.

وأشعلت ريما العنزي مواقع التواصل الاجتماعي، التيك توكر السعودية تلقت الكثير من التعليقات التي أشادت بقدرتها على تقمص شخصية جورجينا رودريغز.

وكتب البعض معلقا لدى العنزي: "أحلى من جورينا يا زينك"، "والله العظيم أحلى منها"، "أنتي مشكلة والأكثر إنك تجبيهم كلهم صح".