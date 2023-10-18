شكرا لقرائتكم خبر عن ودع "رائحة" الفم" الكريهه" بطريقه" رائعة نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من خلال السطور التالية في هذا المقال، إليك بعض الطرق الفعالة للتخلص من رائحة الفم:

نظافة الفم الجيدة

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قم بتنظيف اللسان بواسطة فرشاة الأسنان أو ممسحة اللسان لإزالة البكتيريا والروائح المتراكمة على سطح اللسان. يمكنك أيضًا استخدام مزيل الروائح الفموية الخاص بتنظيف اللسان.آ

استخدام غسول الفم:

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كذلك استخدم غسول الفم المضاد للبكتيريا للحصول على رائحة نقية ومنعشة. اختر غسول الفم الذي يحتوي على مكونات مثل الكلورهكسيدين أو الزنك، واتبع تعليمات الاستخدام الموجودة على العبوة.

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مضغ العلكة السكرية:

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إن مضغ العلكة السكرية بعد تناول الطعام يمكن أن يساعد في زيادة إفراز اللعاب وتقليل رائحة الفم.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام:

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قم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لفحص صحة فمك وتنظيف أسنانك بشكل احترافي.قد يكون هناك مشاكل صحية مثل تسوس الأسنان أو التهاب اللثة تسبب رائحة الفم الكريهة.

في حال استمرت رائحة الفم الكريهة رغم اتباع هذه الإرشادات، فقد يكون من الأفضل استشارة طبيب الأسنان أو طبيب الأذن والأنف والحنجرة لتقييم الحالة وتحديد الأسباب المحتملة لهذه المشكلة.