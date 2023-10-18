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عدن - ياسمين التهامي - لا ترميها بعد اليوم.. 7 فوائد مذهلة لقشرة البصل يخلصك من الشعر الابيض ويوقف الشد العضلي ويسكن الألم

يعتبر البصل من أهم الخضروات الأساسية في المطبخ، ولا يمكن الاستغناء عنها، وله استخدامات كثيرة في الطهي، حيث إن الأمور الطبيعية لأي ربة منزل تقوم بتقشير البصل واستخدام البصلة نفسها ورمي القشور، وليست مدركة بجميع الفوائد الموجودة في قشور البصل حيث إن قشور البصل لها استخدامات عديدة في حياتنا الشخصية.

وقادر علي التخلص من مشاكل عديدة في جسم الإنسان، سنتعرف علي أهميته وفوائده الكثيرة و طرق استخدام قشور البصل خلال السطور التالية:

1- التخلص من الشعر الأبيض فورا تقوم قشور البصل بالتخلص نهائيا من الشعر الأبيض في بضع دقائق. نقوم بوضع كمية بسيطة علي النار لتفحم قشور البصل حتى يصبح لونها أسود. ثم طحنها جيدا لتكون ناعمة يتم خلط مسحوق قشور البصل الأسود علي بعض من چيل الصبار واستخدامه كصبغة للشعر.

2- يستخدم في توابل للطعام قد يكون قشر البصل يحتوي علي نكهات جيدة وكثيرة، يمكنك إضافة كمية من مسحوق قشر البصل المجفف، للوجبات، وبذلك يعطي نكهة جيدة للطعام.

3- شاي البصل لتسكين الآلام والنوم يعتبر قشر البصل من المسكنات الجيدة، التي أثبتتها الدراسات، في تخفيف آلام الجسم أو شد العضل المستمر في الجسم، نقوم بوضع كمية مناسبة في الماء ثم نقوم بغليها جيدا، يسمي بشاي البصل. ثم نقوم بشرب كوب قبل النوم لتخفيف آلام العضلات. يقوم شاي البصل على المساعدة للنوم، لأن يحتوي علي خصائص L- tryptophan، وهو من الأحماض الأمينية، التي تستخدم كمهدئ طبيعي.

4- يستخدم في الوقاية من ضغط الدم يعد شاي قشر البصل من أهم المشروبات التي تناسب مرضى الضغط المرتفع. لأن يحتوي على مادة الكيرسيتينن، التي تساهم في ضبط ضغط الدم، والابتعاد عن الإصابة بتصلب الشرايين والأوعية الدموية.

5- يساعد في نمو الشعر يعد قشر البصل من الأشياء المهمة لنمو الشعر، ويعالج تساقط الشعر أو الشعر الباهت. لأن البصل مليء بالكبريت الذي يساعد في نمو الشعر بشكل فعال، ويعمل علي وقف تساقط الشعر. تقوم بوضع البعض من قشر البصل في الماء، ثم تغليه حتى يصبح لونه بني، ثم تطفين عليه النار، وتنتظر حتى يبرد وتقوم بتعبئته في زجاجة، واستخدامه يوميا لغسيل الشعر وتحديدا فروة الرأس.

6- يستخدم كسماد للنباتات يعتبر قشر البصل كسماد طبيعي مفيد جدا للنباتات، تقوم بتخزينه لفترات كبيرة حتى يتحول إلي سماد طبيعي. لأن تركه لفترات تزيد فوائده ويحمل عناصر غذائية كبيرة، ثم بعد ذلك تقوم باستخدامه للنباتات بشكل طبيعي ليساعدك في نمو النباتات الخاصة بك.

7- علاج تشنج الساق تعتبر قشور البصل من أهم العلاج المنزلي البسيط لتشنج الساق. الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص، يستخدم في تقلصات الساق، نقوم بغلي قشور البصل لمده من 10-20 دقيقة، وتقوم بتصفيته جيدا حتى يصبح دون أي شوائب، ثم تتناوله قبل النوم لتخفيف وتحسين عضلات الجسم. مواضيع اضافية.