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السعودية تفاجئ الجميع وتحذر رعاياها في تركيا وتطلب منهم المغادرة فورا بعد حصول هذا الشيء!

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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تفاجئ الجميع وتحذر رعاياها في تركيا وتطلب منهم المغادرة فورا بعد حصول هذا الشيء!

نصحت قنصلية المملكة العربية السعودية في إسطنبول مواطنيها بأخذ الحيطة والحذر بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخراً.

وجاء التحذير العاجل من قنصلية المملكة عبر حسابها في منصة "إكس"، حيث وجهت رسالة للمواطنين السعوديين بأهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي مخاطر قد تنجم عن هذه الأمطار الغزيرة.

 

 

 

 

 

 

وأكدت القنصلية أنه في حالات الطوارئ، يمكن للمواطنين التواصل معها على الأرقام المبينة أدناه، لتلقي المساعدة والدعم اللازمين:

 
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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