عدن - ياسمين التهامي - شاهد "فيديو" العثور على طائر غريب ومرعب عثر عليه مواطن جنوب السعودية

الاربعاء 18 اكتوبر 2023 الساعة 16:14

عثر رجل من خميس مشيط، على طائر غريب الشكل وقام بتصويره في مشهد مفزع .

وظهر الطائر في المقطع وهو ملقى أرضًا بشكل يثير الخوف في النفوس ويتحرك ببطء.

ورأى البعض أن هذا الطائر يسمى طائر الباتو، بينما رأى آخرون أنه يسمى طائر السبد ويسمونه البدو ملهى الرعيان، ولكن لن يُعرف حتى الآن أيهما صحيح .

