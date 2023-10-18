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موجود بكل منزل .. هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من مرض يقتلك ببطئ

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عدن - ياسمين التهامي - موجود بكل منزل .. هذا البهار يعالج القولون ويخلصك من مرض يقتلك ببطئ

الاربعاء 18 اكتوبر 2023 الساعة 17:04

تحدث أستاذ ودكتور سعودي شهير، عن مشروب يقلل تهيج القولون العصبي والتغيرات الهضمية، والتخمة وعسر الهضم والإمساك.

 

وقال الأستاذ الدكتور فهد الخضيري : "عندما تشعر بتغيرات هضمية وارتباك أو اضطراب وتهيّج قولون عصبي ( أو تخمة، وعسر هضم وإمساك ... الخ) ".وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع تويتر، رصدها "المشهد اليمني" : "لازم تصنع لك مشروب أعشاب دافئة بالليمون، أو عصير برتقال باللب والألياف والليمون ، أو أي مشروب حار (أو شاي أخضر) تضيف إليه ليمون وقرفة وبابونج أو أي أعشاب وقليل من الكمون المطحون والكركم "

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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