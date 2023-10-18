"العليمي" يؤكد دعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، الأربعاء، دعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه.



جاء ذلك خلال لقائه ومعه عضوا المجلس عثمان مجلي، وفرج البحسني، مبعوث الولايات المتحدة الأميركية تيموثي ليندركينج، والسفير الأميركي ستيفين فاجن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وفي بداية اللقاء جدد العليمي إدانة اليمن لجرائم الحرب التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، التي أودت امس الثلاثاء بحياة المئات بينهم أطفال، وجرحى بالقصف الإسرائيلي المروع على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.



وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في الدفاع عن نفسه، وإقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.



وجرى خلال اللقاء البحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل تجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية.



كما تطرق اللقاء الى الإصلاحات الحكومية، والدعم الدولي المطلوب لتحسين الخدمات، والأوضاع المعيشية، والحد من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

