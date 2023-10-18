شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون السعودية يصعق السعوديين ويعرض هاتف أيفون 13 برو بسعر زهيد ولا فوائد .. احصل عليه الآن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمازون السعودية يصعق السعوديين ويعرض هاتف أيفون 13 برو بسعر زهيد ولا فوائد .. احصل عليه الآن

يعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 15 الأحدث، الذي يوفر تجربة استخدام سلسة ومتطورة.

يأتي الهاتف بمعالج A15 Bionic القوي، الذي يضمن أداءً سريعًا وفعالًا في تشغيل التطبيقات والألعاب.

يتمتع الهاتف أيضًا بميزة تصوير الفيديو بجودة عالية، بما في ذلك تقنية تصوير Dolby Vision HDR.



يتميز الهاتف ببطارية قوية تدوم طويلاً، مع دعم تقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

بالنظر إلى جميع هذه الميزات والمواصفات الرائعة، لا عجب أن iPhone 13 Pro يعتبر واحدًا من أفضل الهواتف الذكية في السوق حاليًا. إذا كنت تبحث عن هاتف قوي ومتطور، فإن iPhone 13 Pro هو الخيار المثالي لك.

يتميز هاتف iPhone 13 Pro بتصميم فاخر ومواد عالية الجودة مثل الزجاج والستانلس ستيل، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومتينًا.

يتمتع الهاتف بأداء استثنائي بفضل معالج A15 Bionic بتقنية 5 نانومتر، مما يضمن سرعة وكفاءة عالية في التشغيل.

يأتي الهاتف أيضًا بمعالج رسومي Apple GPU 5 Core بخمسة أنوية، مما يساعد على تحقيق أداء رسومي قوي وسلس.

يتمتع الهاتف ببطارية ذات عمر جيد جدًا بسعة 3125 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 20 وات وشحن MagSafe اللاسلكي بقوة 15 وات.

يحتوي الهاتف على ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء والضجيج، مما يمنح تجربة استخدام محسنة أثناء المكالمات وتسجيل الصوت.

يدعم الهاتف تقنية الصوت الاستيريو، مع وجود سماعات خارجية توفر تجربة صوتية ممتازة.

يدعم الهاتف الاتصال بالواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6، ويحتوي على منفذ Lightning USB للشحن ونقل البيانات.

يأتي الهاتف بتقنية البلوتوث إصدار 5.0، ويدعم ميزة Face ID لفتح الهاتف بواسطة تعرف الوجه، مما يزيد من سهولة الاستخدام والحماية.

مواصفات كاميرات هاتف iPhone 13 Pro

تتميز كاميرات الهاتف الذكي بأحدث التقنيات في عالم الهواتف الذكية، دعونا نتعرف على مواصفاتها التالية:

تتميز الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 12 ميجابكسل وتدعم ميزات العزل وبصمة الوجه، وتأتي بفتحة عدسة F/2.2.

تحتوي الكاميرا الخلفية على نظام رباعي الكاميرا، حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا الثانية مخصصة لتصوير الفيديو بدقة 12 ميجابكسل، والكاميرا الثالثة مخصصة لتصوير زاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل.

تتميز الكاميرا الرابعة بتقنية TOF 3D وتستخدم لعمل العزل وتحقيق تأثيرات البورتريه.

مقالات ذات صلة:

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية

تتراوح أسعار هواتف ايفون 14 برو ماكس في السعودية بين 4399 ريال سعودي وفقًا للموديل والسعة التخزينية.

سعر ايفون 13 برو 256 في السعودية

يبلغ سعر ايفون 13 برو 256 جيجابايت في السعودية حوالي 4,799 ريال سعودي.

سعر ايفون 13 برو في السعودية

تتفاوت أسعار هواتف ايفون 13 برو في السعودية حسب السعة التخزينية، ويبلغ سعر النموذج بسعة 128 جيجابايت حوالي 4,299 ريال سعودي.